Потрібно замінити близько 50% співробітників митниці – Рябікін

Голова Державної митної служби (ДМС) Павло Рябікін вважає, що треба замінити близько 50% особового складу митних органів.

Як передає Укрінформ, про це він розповів в репортажі інтернет-видання "Бабель".

Один з етапів реформи — масове тестування співробітників митниці. До нього ДМС готувалася пів року, а проводила місяць. Всього протестували близько 9 тис. осіб. На першому етапі тесту визначали професійні знання, на другому — загальні здібності, на третьому — лояльність. Перші два етапи не пройшли 18% тестованих і до третього їх не допустили. З решти 80% особового складу до роботи рекомендували тільки 55%, тобто близько 45% всіх співробітників митниці.

"З чого я роблю висновок, що нам потрібно замінити близько 50% співробітників митниці", — зазначив Рябікін.

Нові кадри ДМС шукає по вузах і ветеранських організаціях. Останні дали 2 500 анкет кандидатів. Після відбору залишилося 600. Тепер їх онлайн навчають в Центрі підвищення кваліфікації митниці.

"Трудове законодавство досить сильно захищає інтереси працівника. Я не виключаю, що будуть спроби відновлення", - сказав Рябікін коментуючи питання, що корумповані митники з ДМС не йдуть навіть після звільнення, а оскаржують і масово відновлюються на колишніх місцях.

Як повідомлялося, наприкінці травня основна частина експериментального проєкту з тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності була завершена. Загалом тестування пройшли 9 048 посадових осіб митної служби. Через хворобу та інші поважні причини не змогли взяти участь у тестуванні близько 400 осіб. Вони матимуть змогу пройти тестування разом з колегами, які мали негативні результати тесту на знання митного і антикорупційного законодавства та тесту на загальні здібності, і будуть проходити їх повторно.