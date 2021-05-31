Більшість скарг бізнесу на дії митниці стосується митної вартості товарів – ДМС

Основна частина скарг на роботу Державної митної служби (ДМС), які підприємці направляють до бізнес-омбудсмена, стосується митної вартості товарів.

Як передає Укрінформ, про це йшлося мова під час «круглого столу», участь у якому взяли представники ради бізнес-омбудсмена, Європейської бізнес асоціації, Американської торговельної палати, проєкту EU4PFM та митної адміністрації Румунії, повідомляє Державна митна служба.

Бізнес-омбудсмен Марчін Свенчицький підкреслив, що за 6 років отримано майже 9 тисяч скарг бізнесу, з них митні питання не перевищують 4%, проте, незважаючи на невелику кількість скарг, у раді бізнес-омбудсмена розуміють важливість цих питань для української економіки. З початку року лише на адресу Держмитслужби надійшло майже 150 подібних скарг. Основна їх частина стосується саме митної вартості товарів.

«Ми підготували 2 звіти про питання зовнішньої торгівлі та митних процедур. В документі 18 рекомендацій митній службі, з яких 3 виконано, 4 на розгляді, 6 в процесі виконання», - повідомив Свенчицький.

Учасники зустрічі також звернули увагу на необхідність повноцінного впровадження системи митного пост-аудиту в Україні та відзначили, що це та низка інших актуальних питань потребує роботи в напрямку законодавчих змін, які розширять функції та повноваження Державної митної служби у співробітництві з бізнесом та міжнародними партнерами для застосування найбільш ефективних рішень.

"Є низка чинників, що призводять до виникнення спірних ситуацій і, як результат, призводять до скарг. По-перше, це не завжди якісна робота митних брокерів, які відповідають за правильне заповнення митної декларації та подання всіх необхідних документів. По-друге, на жаль, мусимо констатувати недостатню компетентність співробітників митних органів. Також в низці випадків до конфлікту може призвести нечіткість правових підстав для коригування митної вартості та відсутність нормативних документів, які б однозначно визначали правила дій", - зазначив голова Держмитслужби Павло Рябікін.

На його думку треба впровадити низку нормативних актів, які визначать порядок дій посадових осіб під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості. Повідомляється, що Державна митна служба розробила та скерувала до Міністерства фінансів України та Офісу Президента проєкти змін до нормативно-правових актів, які повинні наблизити імплементацію європейського митного законодавства в Україні.

«Крім того, ми постійно працюємо у напрямку розвитку партнерських відносин з асоціаціями імпортерів та виробників, що дає нам змогу оперативно врахувати ринкові процеси», – зазначив Рябікін.