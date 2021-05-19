В Україні виявили порушень митних правил майже на ₴1,1 мільярда

Митниці Державної митної служби України у січні-квітні 2021 року виявили понад 4,6 тис. порушень митних правил на суму майже 1,1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДМС.

Зазначається, що вартість предметів правопорушень митних правил за чотири місяці 2021 року на 53% більша, ніж за аналогічний період минулого року.

Безпосередньо митницями розглянуто 1292 справи про порушення митних правил, накладено штрафів на суму 54,2 млн грн.

За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму майже 415 млн грн, і цей показник майже в два рази більше за аналогічний показник 2020 року.

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До державного бюджету перераховано 44 млн грн від стягнутих штрафів (накладених митницею та судом) та реалізації конфіскованого майна і цей показник на 40% більше показника за аналогічний період 2020 року (І квартал 2020 року – 31,5 млн грн).