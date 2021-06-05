МАУ призупиняє старт рейсів між Україною та Польщею

Українська авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» не відновлюватиме з 18 червня польоти до Польщі, як планувала раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Зазначається, що причиною такого рішення стала ситуація, що виникла у зв’язку з необхідністю обльоту території Білорусі і наступним перерозподілом пасажиропотоків, який спостерігає авіакомпанія на даному напрямку.

"МАУ уважно аналізуватиме ринок як прямих (point to point) пасажирів, які прямують з/до Польщі, так і трансферних пасажирів, які прямують із пересадкою в Польщі або Україні. У разі відновлення попиту, необхідного для мережі МАУ, рейси будуть відновлені", - додають в компанії.

Для пасажирів із квитками на фактично скасовані рейси можливі наступні дії: зміна дати подорожі на рейси МАУ без оплати штрафу відповідно до тарифу в оригінальному класі протягом періоду дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом; обмін квитка на промокод із додатковим 25% бонусом на вебсайті МАУ; повернення коштів.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Кабмін ухвалив рішення про те, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Воно було ухвалене після того, як 23 травня білоруська влада примусово, за допомогою винищувачів, посадила в Мінську літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса.

На борту цього літака перебував засновник каналу Nexta Роман Протасевич, якого білоруські силовики після приземлення літака затримали.