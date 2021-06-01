Ryanair поновив рейси з Одеси до Вроцлава та Катовіце
Укрінформ
Дочірня компанія ірландського лоукостера - польська Ryanair Sun - поновила 1 червня рейси з Одеси до польських міст Вроцлава та Катовіце.
Про це повідомляє сайт лоукостера, передає Укрінформ.
"У вівторок, 1 червня, Ryanair виконала прямий рейс "Одеса - Вроцлав", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сьогодні ж поновлено рейс за маршрутом "Катовіце - Одеса".
Регулярні авіарейси до Вроцлава компанія виконуватиме двічі на тиждень: по вівторках і суботах. У ці ж дні пасажири зможуть скористатися послугами Ryanair Sun - польської дочірньої компанії ірландського лоукостера - для подорожей між Одесою та Катовіце.
Нагадаємо, 21 січня 2021 року через карантинні заходи, пов'язані з COVID-19, компанія Ryanair призупинила виконання рейсів з Одеси.