Посли G7 обговорили з керівництвом Енергоатому інтеграцію систем

Посли країн «Великої сімки» обговорили з керівництвом ДП «НАЕК «Енергоатом» плани з модернізації і глибшої інтеграції енергосистем.

Про це йдеться на сторінці британського головування в групі послів G7 у Твітері, передає Укрінформ.

“Посли G7 зустрілися з керівництвом Енергоатому, щоб обговорити плани з модернізації й глибшої інтеграції енергосистем із рештою Європи”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посли підкреслили потребу в лібералізованому, конкурентному ринку електроенергії та корпоратизації Енергоатому відповідно до принципів Організації економічного співробітництва та розвитку.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з послами G7 заявив, що уряд налаштований на продовження реалізації реформи корпоративного управління та інших ключових для України реформ.