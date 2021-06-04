Програма дій уряду надійде до Верховної Ради до кінця червня – Любченко
Укрінформ
Кабмін планує до кінця червня внести до Верховної Ради програму дій.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час години запитань до уряду у парламенті сказав Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Олексій Любченко.
"Я сподіваюся, що буде можливість подати програму уряду в кінці червня, яка буде передбачати точки росту, драйвери, які розвиватимуть ці точки зростання, і забезпечать зростання економіки на найближчі три роки", - сказав Любченко.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 2 червня подав до Верховної Ради Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.