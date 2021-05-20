Шмигаль дав перші доручення Любченку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив новопризначеному першому віцепрем’єр-міністру – міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олексію Любченку активізувати законопроєктну діяльність міністерства.

Про це Шмигаль написав у Телеграмі.

"Мінекономіки взяло на себе зобов'язання подати найбільшу кількість законопроєктів. Тому одразу дав доручення Любченку активізувати законопроєктну діяльність відомства", - написав Шмигаль.

Він повідомив, що представив команді Міністерства нового керівника Олексія Любченка, в якого попереду багато завдань.

"Вважаю, досвід, який має Олексій Миколайович, стане в пригоді для втілення важливих завдань, поставлених перед міністерством", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, 18 травня Верховна Рада підтримала відставку міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка. 20 травня на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства був призначений голова ДПС Олексій Любченко.

Любченко - голова Державної податкової служби з 29 квітня 2020 року. У 2009-2011 роках він працював у податковій на посаді заступника голови Державної податкової адміністрації.

Також працював у податковій адміністрації в Кіровоградській області, потім очолював податкову адміністрацію Черкаської області. В різні роки обіймав посади заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації, помічника нардепа Віктора Тимошенка, радника голови Державної фіскальної служби, першого віцепрезидента ПАО «Украгрохімхолдинг».