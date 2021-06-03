Рада «завернула» законопроєкт про зниження податків для грального бізнесу

Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт №2713-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей".

Як передає кореспондент Укрінформу, законопроєкт підтримали 217 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

У зв‘язку з цим відбулося голосування за направлення проєкту закону на повторне перше читання. Відповідне рішення підтримали 229 депутатів.

Законопроєктом встановлюється порядок та ставки оподаткування діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей. Пропонується встановити єдину ставку податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор та випуску і проведення лотерей – 10%.

Крім податку на дохід, законопроєктом передбачається, що суб’єкти господарювання сплачуватимуть також податок на прибуток за загальною ставкою 18%.

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При здійсненні організаторами азартних ігор іншої діяльності передбачається нарахування та сплата ними податку на прибуток за базовою (основною) ставкою податку.

Водночас проєктом закону передбачається, що великі виграші (понад вісім мінімальних заробітних плат) підлягатимуть оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, що буде додатковим стимулом для виведення з тіні ринку грального бізнесу, адже на сьогодні передбачено оподаткування усіх виграшів незалежно від суми.

Також пропонується скасувати необґрунтовану потрійну плату за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також за гральний автомат, натомість не запроваджувати нульову ставку податку на дохід.

Цей законопроєкт спрямований на збалансування ліцензійних платежів та податкового навантаження на ринок грального бізнесу, що сприятиме залученню інвестицій в Україну, витіснення нелегального ринку легальними видами діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.