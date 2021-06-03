Депутати унормували окремі питання валютного регулювання

Верховна Рада ухвалила закон, спрямований на унормування окремих питань валютного регулювання для забезпечення проведення в Україні одноразового добровільного декларування фізичними особами своїх активів.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний законопроєкт №5155 "Про валюту і валютні операції" у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету" у другому читанні проголосували 255 депутатів.

Закон розроблено з метою унормування питань у сфері валютного регулювання, необхідних для забезпечення проведення в Україні одноразового добровільного декларування фізичними особами своїх активів.

Документом передбачається не поширювати на фізичних осіб, які подали одноразову добровільну декларацію, норму закону "Про валюту і валютні операції", за якою до осіб, які до дня введення в дію цього закону порушили вимоги Декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", указу Президента від 27 червня 1999 року № 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" та нормативно-правових актів Національного банку з питань валютного регулювання та контролю, застосовується відповідальність, передбачена законодавством України, що діяло на день вчинення таких порушень.

Ухвалення закону сприятиме забезпеченню передумов для проведення одноразового добровільного декларування фізичними особами належних ним активів, що дасть змогу створити стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування.