На валютному ринку в травні пропозиція переважала попит - НБУ

У травні на валютному ринку пропозиція переважала попит, за місяць обмінний курс гривні до долара ревальвував на 0,9%.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті НБУ на тему: "Макроекономічний та монетарний огляд, травень 2021 року", повідомляє пресслужба регулятора.

"На валютному ринку в травні пропозиція переважала попит, що пояснюється сприятливою зовнішньою ціновою кон’юнктурою та сплатою квартальних податків. За місяць обмінний курс гривні до долара ревальвував на 0.9%. НБУ на валютний ринок не виходив", - йдеться у звіті.

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Як повідомляв Укрінформ, у червні очікується продовження помірного зміцнення гривні до долара і євро. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 27,0-27,5 грн, євро - в діапазоні 32,8-33,5 грн.