«Тарифна» комісія запроваджує моніторинг для уникнення маніпуляцій на ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запроваджує спільно з НЕК «Укренерго» моніторинг, який унеможливить махінації учасників ринку електроенергії.

Відповідні зміни до постанови «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» регулятор ухвалив на засіданні, що відбулося 2 червня.

«Ми бачимо ознаки маніпулювання на ринку електроенергії з боку деяких його учасників. В правилах ринку чітко передбачено, що учасник не може продавати, наприклад, енергію на ринку «на добу наперед» (РДН) та купувати її на внутрішньодобовому ринку в один і той самий період. Це є маніпуляцією, і це треба припиняти», - зазначив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Відтак, регулятор запровадив спільний з оператором системи передачі НЕК «Укренерго» моніторинг щодо поведінки учасників ринку електроенергії та механізм контролю за дотриманням ними правил разом із відповідними санкціями.

Зміни передбачають, що учасники ринку, крім виробників та "Гарантованого покупця", при здійсненні операцій з купівлі та продажу електроенергії за двосторонніми договорами на ринку «на добу наперед» (РДН) та імпорту/експорту електроенергії мають уникати операцій, за результатами яких формується від’ємне сальдо зареєстрованих обсягів електроенергії за розрахунковий період у торговій зоні ОЕС України.

«У разі виявлення порушень з боку учасників ринку будемо відразу виключати їх з ринку спочатку на сім днів, а у випадку повторного порушення - на тридцять днів. Доцільно також оприлюднювати на сайті регулятора або НЕК «Укренерго» імена таких учасників разом з їхніми бенефіціарами», - додав Тарасюк.

Як повідомляв Укрінформ, Міненерго закликало регулятора усунути на період профіциту електроенергії цінові обмеження на організованих сегментах ринку, врегулювати питання ціноутворення на внутрішньодобовому ринку, зокрема тимчасово запровадити мінімальну ціну на внутрішньодобовому ринку на рівні не нижче, ніж на ринку «на добу наперед» (РДН).

За даними міністерства, у травні-червні 2021 року середньозважена ціна базового продукту на РДН становила 933 грн/МВт-год., що істотно нижче, ніж задекларована собівартість виробництва електроенергії тепловими станціями.

Це, як наголошують у Міненерго, призводить до фінансового розбалансування НАЕК «Енергоатом», на яке Кабміном покладено спеціальні обов’язки із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів.