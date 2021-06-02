Ціна на газ у червні: Нафтогаз назвав тариф для клієнтів постачальника «останньої надії»

У червні ціна на природний газ для клієнтів постачальника «останньої надії» (ПОН) становитиме 11,59 грн з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті ГК «Нафтогаз України».

За результатом урядового конкурсу саме газопостачальна компанія «Нафтогаз України» виконує функцію ПОН – тимчасового страхового механізму для безперебійного постачання газу клієнтам, які раптово втратили постачальника. Станом на кінець травня 2021 року ПОН обслуговує понад 500 тис. домогосподарств.

У газопостачальній компанії акцентували увагу на тому, що не встановлюють ціну для клієнтів ПОН. Ціна на газ у рамках тарифного плану постачальника «останньої надії» - «Надійний» - визначається щомісяця за спеціальною формулою, яка була розроблена у межах Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника «останньої надії», затвердженого постановою Кабміну від 30 вересня 2015 року №809.

Формула ціни для клієнтів ПОН, пояснили в компанії, враховує певні ризики для постачальника, фактичні ціни природного газу на європейських газових хабах, поточний обмінний курс гривні до євро та низку інших чинників.

Станом на кінець травня ГК «Нафтогаз України» обслуговує вже 13% ринку – 1,5 млн домогосподарств, включно з клієнтами ПОН. Клієнти ПОН надалі мають обрати ринкову газову компанію та укласти з нею договір, щоб отримати вигіднішу ціну на газ.

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На сьогодні в Україні газ побутовим клієнтам постачають понад 50 компаній.