Милованов підтвердив, що школа економіки виконає дослідження для Укроборонпрому безоплатно

Контракт на надання аналітичних послуг між державним концерном “Укроборонпром” та Київською школою економіки (КШЕ) анульовано - через штучно сформоване враження про його недоброчесність.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив на пресконференції президент КШЕ, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов, якого напередодні обрали головою наглядової ради Укроборонпрому.

Милованов, зокрема, спростував твердження журналіста Юрія Бутусова про те, що спеціалізація КШЕ нібито не передбачає виконання передбачених контрактом робіт. Він продемонстрував слайди, з яких видно, що співпраця між КШЕ та підприємствами, які входять до складу Укроборонпрому, почалася ще у 2016 році, коли сам Милованов ще не був керівником цього закладу вищої освіти. Вже тоді школа економіки надавала освітні послуги ДП “Антонов” і “Завод 410 цивільної авіації”.

Те ж стосується і 2019 року, коли Милованов залишив посаду у КШЕ після призначення міністром економіки.

“У листопаді 2020 року і в лютому 2021-го відбувалися зустрічі, присвячені співпраці за освітніми й аналітичними програмами. У лютому цього року підписано меморандум про співробітництво КШЕ та Укроборонпрому в цій сфері. А перемовини щодо цього конкретного контракту велися ще з червня минулого року”, - запевнив Милованов.

Те, що КШЕ була фактично єдиним учасником конкурсу на виконання аналітично-дослідницьких робіт, керівник закладу пояснив її унікальністю як компанії, що може надати необхідне концерну моделювання.

“Ми пов’язуємо тематично модель макроекономіки України з міжнародною торгівлею в поєднанні із галузевим аналізом оборонної промисловості. Чого більше ніхто в країні не робить”, - запевнив Милованов.

Проєкт, за його словами, передбачає шість елементів, що пов’язані з національною безпекою. Йдеться, зокрема, про моделі імпортозаміщення й подолання залежності від постачань деталей і комплектуючих з Росії.

“Ми хочемо змінити державу. А нас за це “кошмарять”. На замовлення. До мене прийшли й вимагали гроші за те, щоб нас перестали медійно “мочити”, - поскаржився Милованов. Щоправда, жодних конкретних імен і цифр він не назвав.

Натомість підтвердив, що контракт КШЕ з Укроборонпромом скасовано. Наслідками такого кроку, на думку посадовця, буде неможливість підготовки упродовж наступного року 30 студентів. Також керівник школи економіки запропонував укласти іще один контракт ринковою вартістю 50 тис. доларів з будь-яким державним підприємством та виконати його безкоштовно. Для цього потрібно звернутися до керівництва КШЕ упродовж наступних двох тижнів.

“Нам треба навчитися ухвалювати рішення не на підставі емоцій, а на основі даних моделювання. Тому що так роблять ті, хто виграє. Маємо заспокоїтися і не сваритися одне з одним”, - підсумував Милованов.

Як повідомлялось, дочірнє підприємство Укроборонпрому "Спецтехноекспорт" 20 травня уклало із Київською школою економіки угоду про послуги з проведення ринкових досліджень. Вартість контракту - 1,68 млн гривень. Журналісти-розслідувачі звернули увагу, що це замовлення підписали за день до того, як указом глави держави президента КШЕ Тимофія Ммилованова ввели до складу наглядової ради Укроборонпрому.

Милованов запевнив, що контракт із його призначенням в Укроборонпром не пов’язаний, і викликав на дебати журналіста Юрія Бутусова, котрий звинуватив його у хабарництві.

Напередодні в ефірі каналу “Україна 24” Милованов повідомив, що Київська школа економіки анулює контракт з Укроборонпромом й підготує дослідження для концерну безкоштовно.