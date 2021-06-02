Контракт розірвали, буде безкоштовна аналітика - Гусєв про ситуацію зі школою економіки

Київська школа економіки (КШЕ) розірвала контракт із ДК «Укроборонпром» на проведення ринкового дослідження вартістю 1,68 млн грн та пообіцяла зробити аналітику безкоштовно.

Як передає Укрінформ, про це розповів генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

«На минулому тижні відбулось розірвання контракту Київської школи економіки з підприємством «Спецтехноекспорт», що входить до концерну «Укроборонпромом». Відбулось це за ініціативи КШЕ, яка пообіцяла зробити це дослідження, яке нам дуже потрібне для подальших стратегічних рішень, безкоштовно», - сказав він.

За його словами, нині проводиться перевірка стосовно порушень, які могли бути під час укладання угоди 20 травня, фактично за день до того, як президента КШЕ Тимофія Милованова ввели до складу наглядової ради Укроборонпрому.

В Офісі Генерального прокурора створено відомчу робочу групу, яка буде займатись дослідженням щодо порушень в державному концерні.

«Я переконаний, що ця група допоможе нам розібратись в тому, хто, коли і як доводив окремі підприємства до банкрутства, хто зловживав своїми повноваженням. Сподіваюсь, що в результаті ці люди понесуть законне покарання», - додав генеральний директор концерну.

Читайте також: Милованов очолив наглядову раду Укроборонпрому

Як повідомлялось, 20 травня 2021 року Укроборонпром уклав угоду з ТОВ "Київська школа економіки та менеджменту" про послуги з проведення ринкових досліджень вартістю 1,68 млн грн. А 21 травня указом глави держави президент Київської школи економіки Тимофій Милованов був уведений до складу наглядової ради ДК «Укроборонпром».