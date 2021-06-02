В Україні визначили порядок адміністрування Державного аграрного реєстру

Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про функціонування Державного аграрного реєстру», якою визначив порядок ведення та адміністрування державного аграрного реєстру, а також перелік відомостей державного аграрного реєстру.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення уряд прийняв на своєму засідання 2 червня.

Згідно із пояснювальною запискою до постанови, документ розроблено на виконання закону України «Про державну підтримку сільського господарства України». Зазначається, що існує необхідність створення єдиної державної інформаційної системи, що включатиме відомості про виробників сільськогосподарської продукції, сільськогосподарську діяльність, яку вони здійснюють, та забезпечуватиме ефект адміністрування державної підтримки.

Постановою визначаються правові та організаційні засади ведення та адміністрування державного аграрного реєстру, а також перелік відомостей Державного аграрного реєстру, порядок доступу до Державного аграрного реєстру його користувачів та механізм інформаційної взаємодії Державного аграрного реєстру з іншими державними електронними інформаційними ресурсами або системами органів державної влади.

Очікується, що постанова створить умови для функціонування єдиної державної інформаційної системи, що міститиме відомості про виробників сільгосппродукції та сільськогосподарську діяльність яку вони здійснюють, сприятиме ефективному адмініструванню державної підтримки за допомогою Державного аграрного реєстру, зокрема забезпечить спрощену реєстрацію виробників сільськогосподарської продукції в цьому реєстрі, перегляд та перевірку виробниками сільгосппродукції відомостей про них, зазначених у державних реєстрах та кадастрах, спрощене подання заявки на отримання державної підтримки, швидку перевірку відповідності критеріям надання підтримки, можливість оцінки ефективності застосування заходів підтримки, публічність розподілу коштів державної підтримки тощо.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 5 листопада 2020 року ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції»; 2 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав його.

Згідно із законом, Державний аграрний реєстр ведеться за рахунок коштів державного бюджету шляхом добровільного внесення до нього виробниками сільгосппродукції достовірних відомостей про себе. Закон також розширює коло потенційних одержувачів державної підтримки. Зокрема, передбачається можливість підтримки підприємств, які займаються аквакультурою, ведуть органічне виробництво, використовують зрошення, вирощують овочі, плоди та ягоди. Окрім того, запроваджується можливість підтримки виробників, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.