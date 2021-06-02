Уряд спростив оренду землі з розташованим на ній водним об’єктом

Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про затвердження Типового договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом», якою спростив процедуру надання в користування на умовах оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення уряд прийняв на своєму засідання 2 червня.

Згідно із пояснювальною запискою до постанови, документ пропонує затвердити Типовий договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом, а також визначити, що втратила чинність постанова уряду №420 «Про затвердження типового договору оренди водних об'єктів» від 29 травня 2013 року.

Зазначається, що метою прийняття акту є приведення Типового договору оренди водного об'єкта у відповідність з вимогами закону України №963-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі із земельними ділянками».

Наголошується, що постанову розроблено для спрощення процедури надання в користування на умовах оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом, що зумовить збільшення кількості орендарів водних об'єктів та сприятиме надходженню додаткових коштів до місцевих бюджетів. Обсяги надходжень від орендної плати за водні об'єкти до місцевих бюджетів залежатимуть від кількості укладених договорів оренди.

Як повідомляв Укрінформ, 4 листопада 2020 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками».

Законом передбачено: внесення змін до частини третьої статті 51 Водного кодексу України, де передбачається, що водні об’єкти надаються у користування на умовах оренди за договором оренди водних об’єктів; запропоновано заборонити продаж на земельних торгах водних об’єктів у комплексі із земельними ділянками під ними, які використовуються для спеціального водокористування, пов’язаного з забором та використанням води для зрошувальних заходів на зрошуваних землях, а також скиданням зворотних вод з цих земель.