ДК «Укроборонпром» запустив новий сайт, який українські фахівці створили за два з половиною місяці, і коштував він державному концерну 47 тисяч гривень.

Про це розповів генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв на пресконференції в Укрінформі.

«Це сучасний сайт, який буде інформативним не лише для українських фахівців, які цікавиться технікою, а й зі всього світу. Маємо кількамовну версію цього ресурсу, що сприятиме збільшення контрактів щодо експорту наших продуктів. Створений сайт був у дуже короткі терміни, за два з половиною місяці, та коштував концерну 47 тисяч гривень», - сказав він.

За словам гендиректора, на сьогодні в Укроборонпромі впроваджується комплексна реформа, яка має на меті, зокрема, змінити підхід до спілкування з громадськістю, підприємствами та партнерами концерну. А тому і було вирішено створити новий сайт, за розробку якого відповідала українська компанія Fairtech Group.

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Наразі ресурс закінчений на 100%, але, як кажуть реалізатори проєкту, на сьогодні проводиться ще тестування, яке триватиме кілька місяців. За цей час з’являться додаткові «фішки», а також буде китайська версія сайту. Зараз сайт доступний англійською, іспанською, французькою, арабською та українською мовами.

«Це сайт – потужний інструмент комунікації як з нашими споживачами, державними замовниками, так і міжнародними партнерами», - додав Гусєв.