Нафта дорожчає на позитивній динаміці попиту в США і Європі

Ціни на нафту зросли у вівторок, 1 червня, на тлі оптимістичних прогнозів з приводу попиту на паливо під час літнього сезону в США і Європі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $70,27 за барель, що на $0,95 (1,37%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $67,68 за барель, що на $1,36 (2,05%) вище за час підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $69,32 і $66,32 відповідно.

"Незважаючи на побоювання з приводу посилення карантинних обмежень у деяких регіонах Азії, ринок, схоже, орієнтований на позитивну динаміку попиту в США і в ряді європейських держав", - зазначають аналітики ING Economics.

У США літній сезон кермування офіційно розпочався після вихідних, присвячених Дню поминання, і ринок вступив на тлі тенденції до зниження запасів бензину. Наразі ці запаси не такі вже й далекі від 5-річного мінімуму для цієї пори року.

Компанія GasBuddy, яка відстежує ціни на АЗС повідомила, що 30 травня попит на бензин у США підскочив на 9,6% порівняно з середнім значенням за попередні чотири неділі. Це є найвищим недільним попитом з літа 2019 року.

У той же час зростання цін було обмежене очікуваннями надходження на ринок нових обсягів сировини.

Джерела повідомили, що Організація країн-експортерів нафти і її союзники, відомі як група ОПЕК+, скоріш за все, погодяться продовжити поступове ослаблення обмежень пропозиції на зустрічі, яка відбудеться 1 червня. Таким чином виробники врівноважують очікуване відновлення попиту з можливим збільшенням іранських поставок.

У квітні ОПЕК+ вирішила повернути на ринок 2,1 млн бар. сирої нафти на добу (б/д) протягом травня-липня. Група очікувала, що світовий попит ростиме, незважаючи на зростання числа випадків коронавірусу в Індії, третього за величиною споживача нафти в світі.

«Ми вважаємо, що ринок зможе поглинути додаткова пропозиція, і тому очікуємо, що група підтвердить збільшення видобутку протягом наступних двох місяців», - резюмували аналітики ING Economics.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 70,27 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 69,34 долара за барель, що на 2 центи вище за рівень на час закриття торгів ($69,32).

Фото: Bloomberg