Тепловики наполягають на корективах у договір про постачання газу для ТКЕ

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго» наполягає на врахуванні зауважень до примірного договору на постачання природного газу від ТОВ «Нафтогаз Трейдинг».

Про це йдеться у пресрелізі Асоціації, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Сьогодні, 31 травня 2021 року, Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго» підготувала та направила звернення заступнику Керівника Офісу Президента України, Мінрегіону та Асоціації міст України з приводу невиконання НАК «Нафтогаз України» доручень Президента, напрацьованих на нараді 21 травня 2021 року. Зокрема, щодо невідповідності дорученню умов договору про постачання природного газу", - йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що примірний договір постачання природного газу для виробництва теплової енергії від ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» підприємства ТКЕ отримали 29 травня 2021 року.

"Умови договору повністю суперечать дорученню Президента. Зокрема, договором передбачена ціна газу на виробництво теплової енергії на рівні 7 583,89 грн з ПДВ і транспортуванням, замість 7 400 грн — як передбачено дорученням. При цьому передбачена передоплата вартості спожитого газу і, відповідно, штрафні санкції за порушення термінів її проведення. Також договором передбачено безспірне списання банком коштів з рахунків підприємств без їх згоди у разі виникнення заборгованості за спожитий природний газ, для чого ТКЕ повинно укласти відповідний договір з банком", - зауважили в Асоціації.

Тут вважають, що "ці вимоги мають дискримінаційний і протиправний характер, що у результаті знову призведе до виникнення значної заборгованості за спожитий природний газ і значних сум штрафних санкцій, джерел покриття яких немає".

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В Асоціації вказують на необхідність врахувати у договорі з ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» "всі пропозиції і зауваження до нього, розроблені спільно Асоціацією «Укртеплокомуненерго» та Асоціацією міст України".

Протокол розбіжностей до договору постачання природного газу ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» направлено до Офісу Президента України, Мінрегіону та Асоціації міст України, підсумували в Укртеплокомуненерго.