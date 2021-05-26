Кабмін скасував порядок розподілу коштів для оплати газу за механізмом ПСО

Кабінет Міністрів скасував порядок розподілу коштів, які надходили на рахунки зі спеціальним режимом використання підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) для проведення розрахунків з постачальником природного газу за механізмом спеціальних обов’язків (ПСО).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

"26 травня урядом прийнято постанову, якою скасовується дія постанови Кабінету Міністрів України №217 "Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві підкреслюють, що рішення ухвалили у зв’язку із завершенням 20 травня дії положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу щодо продажу газу підприємствам ТКЕ.

"Тобто, з відсутністю постачальника, на якого покладаються спеціальні обов’язки зникають і підстави для дії постанови уряду №217, фактично покликаної забезпечити розрахунки з таким постачальником", - пояснюють у Мінрегіоні.

Зазначається, що відтепер підприємства теплопостачання купуватимуть природний газ за ринковими умовами у різних постачальників.

Як повідомлялося, 20 травня припинилася дія спеціальних обов'язків (ПСО) щодо продажу природного газу підприємствам теплопостачання. До 1 травня 2021 року 1 100 організацій отримували газ на умовах ПСО від НАК «Нафтогаз України».