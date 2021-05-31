Нацбанк виключив з реєстрів три компанії

Три учасники небанківського ринку виключені з реєстрів за власними заявами, загалом дев’ять установ добровільно відмовилися від ліцензій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України виключив із Державного реєстру фінансових установ кредитну спілку "Довіра-Ічня" та кредитну спілку "Шанс", а також з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, – ТОВ “Лізингова компанія “Альфа-Стар”. Усі три учасники небанківського ринку виключені з реєстрів за власними заявами. Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 28 травня.

Зазначається, що кредитна спілка "Довіра-Ічня" мала ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, яка була анульована на цьому ж засіданні комітету. Обсяг зобов’язань кредитної спілки становив 0,3 тис. грн (0,00003 % від загального обсягу ринку) станом на 1 квітня 2021 року, а обсяг її активів – 16,3 млн грн (0,7% від загального обсягу ринку).

Кредитна спілка “Шанс” мала дві ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, а також на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення. Обидві ліцензії анульовано 30 квітня 2021 року. Обсяг зобов’язань кредитної спілки становив 607 тис. грн (0,01% від загального обсягу ринку) станом на 1 квітня 2021 року, а обсяг її активів – 1 млн грн (0,01% від загального обсягу ринку).

ТОВ “Лізингова компанія “Альфа-Стар” мало ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу, яка була анульована 30 липня 2020 року.

Також Нацбанк відкликав (анулював) ліцензії на надання фінансових послуг у дев’яти фінансових установ на підставі поданих ними заяв.

При цьому всі наявні ліцензії в ТОВ “ФК “Авансар”, ТОВ “ФК “Аомада”, ТОВ “Є-Кеш”, ТОВ “Каскад Фінанс”, ТОВ “РІО Фін”, ПРАТ “СК “Капітал-страхування”, ТДВ “СК “Фінтех”, КС "Довіра-Ічня". у ТОВ “ФК “Профі-Фінанси” відкликано лише ліцензію на надання гарантій, однак ця компанія продовжує свою діяльність та має чинні ліцензії на інші види діяльності.

Як повідомлялось, Національний банк нагадав усім фінансовим компаніям-гарантам про необхідність виконання обов’язкових нормативів. Понад 40% фінансових компаній-гарантів із 310 ліцензованих станом на 1 січня 2021 року не дотримувалися вимог нормативів та мали хоча б один невиконаний норматив.