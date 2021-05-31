Нацбанк виключив з реєстрів три компанії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Національний банк України виключив із Державного реєстру фінансових установ кредитну спілку "Довіра-Ічня" та кредитну спілку "Шанс", а також з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, – ТОВ “Лізингова компанія “Альфа-Стар”. Усі три учасники небанківського ринку виключені з реєстрів за власними заявами. Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 28 травня.
Зазначається, що кредитна спілка "Довіра-Ічня" мала ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, яка була анульована на цьому ж засіданні комітету. Обсяг зобов’язань кредитної спілки становив 0,3 тис. грн (0,00003 % від загального обсягу ринку) станом на 1 квітня 2021 року, а обсяг її активів – 16,3 млн грн (0,7% від загального обсягу ринку).
Кредитна спілка “Шанс” мала дві ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, а також на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення. Обидві ліцензії анульовано 30 квітня 2021 року. Обсяг зобов’язань кредитної спілки становив 607 тис. грн (0,01% від загального обсягу ринку) станом на 1 квітня 2021 року, а обсяг її активів – 1 млн грн (0,01% від загального обсягу ринку).
ТОВ “Лізингова компанія “Альфа-Стар” мало ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу, яка була анульована 30 липня 2020 року.
Також Нацбанк відкликав (анулював) ліцензії на надання фінансових послуг у дев’яти фінансових установ на підставі поданих ними заяв.
При цьому всі наявні ліцензії в ТОВ “ФК “Авансар”, ТОВ “ФК “Аомада”, ТОВ “Є-Кеш”, ТОВ “Каскад Фінанс”, ТОВ “РІО Фін”, ПРАТ “СК “Капітал-страхування”, ТДВ “СК “Фінтех”, КС "Довіра-Ічня". у ТОВ “ФК “Профі-Фінанси” відкликано лише ліцензію на надання гарантій, однак ця компанія продовжує свою діяльність та має чинні ліцензії на інші види діяльності.
Як повідомлялось, Національний банк нагадав усім фінансовим компаніям-гарантам про необхідність виконання обов’язкових нормативів. Понад 40% фінансових компаній-гарантів із 310 ліцензованих станом на 1 січня 2021 року не дотримувалися вимог нормативів та мали хоча б один невиконаний норматив.