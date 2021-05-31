На інвестфорумі обговорять мінімізацію ризиків з огляду на тимчасову окупацію Криму

На міжнародному інвестфорумі «Південна стратегія розвитку» на Херсонщині обговорять шляхи мінімізації ризиків з огляду на тимчасову окупацію Криму – обговорення організоване спільно з командою "Кримської платформи".

Як передає Укрінформ із посиланням на сайт Херсонської ОДА, темі «Тимчасова окупація Криму: ризики для півдня і шляхи їх мінімізації» буде присвячена окрема секція форуму, що відбудеться на Арабатській Стрілці 10-11 червня.

«Під час форуму відбудеться спеціальна секція «Тимчасова окупація Криму: ризики для півдня і шляхи їх мінімізації». Дискусійні теми та проєктні презентації, які відбудуться в межах секції, будуть оголошені окремо», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, зокрема, що обговорення організоване спільно з командою "Кримської платформи", представники якої вже встигли стати надійними порадниками, партнерами у справі привернення міжнародної уваги до півдня України, а також у лобіюванні та запуску дієвих механізмів реінтеграції та економічного розвитку степових регіонів.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині поблизу ТОТ АР Крим, на Арабатській Стрілці, проведуть Міжнародний інвестиційний форум «Південна стратегія розвитку». Форум пройде під патронатом Президента та голів п'яти облдержадміністрацій півдня України.

Під час форуму, зокрема, презентують перший в області індустріальний парк, що створять у курортному Скадовську, він буде орієнтований на переробку та збереження сільгосппродукції.