В Україні прогнозують хороший врожай меду

Бджолярі прогнозують хороший врожай меду у 2021 році, незважаючи на несприятливу весну.

Про це Укрінформу розповів Валерій Курейко, бджоляр із 40-річним досвідом та співвласник Бджоло Садиби “Знатний Мед”.

“Весна поточного року виявилась не на багато кращою, ніж у минулому році: холодний квітень та прохолодний травень із частими дощами. В таких умовах бджолині сім'ї розвиваються повільно, а пасічники знову були вимушені підгодовувати бджіл”, - сказав Курейко.

Крім того, у цьому році напередодні сезону не вистачало бджолопакетів. З одного боку, багато бджіл не пережили зимівлю — у деяких регіонах 40-50%. Одначасно, підвищився попит на бджолопакети з боку бджолярів, що планують розширити пасіку.

Читайте також: На Луганщині пасічник лікує бджіл полином та хроном

"Все це призвело до справжнього дефіциту бджолопакетів цієї весни. Вже до середини травня більшість бджолопакетів для самовивозу було продано, а ціна пакета на ярмарку зросла до 1800 грн”, - говорить експерт.

Але, незважаючи на несприятливу весну, у минулому 2020 році Україна експортувала рекордний обсяг меду — понад 81 тис. тонн. А загальний обсяг виробництва меду, на думку експерта, склав понад 150 тис. т.

«Враховуючи середній рівень внутрішнього споживання меду в Україні (1 кг на душу населення, хоча насправді ця цифра збільшується), загальний обсяг внутрішнього споживання складає понад 40 тис. т за рік. Обсяг експорту становив 81 тис. т за рік, а на 1 січня 2020 р. залишки попереднього врожаю меду становили близько 30 тис. т. Якщо скласти ці три цифри, то очевидно, що обсяг виробництва меду в Україні у минулому році склав понад 150 тис. т”, - вважає Валерій Курейко.

Читайте також: На Прикарпатті зафіксували масове отруєння бджіл

У цьому році бджолярі також прогнозують хороші медозбори. Цього року буде добре квітнути акація і липа. Тепла погода з короткочасними дощами сприятиме хорошому виділенню нектару. Також збільшились площі посівних медоносних культур. Через попит на соняшникову олію, посіви соняшнику в 2021 р. можуть досягнути рекордних 7 млн га. Гречки теж посіяли більше, ніж у минулому році (150 тис. га) - через скорочення імпорту із сусідніх країн та в результаті державної підтримки аграріїв по цій культурі.

"Тому можна зібрати хороший врожай меду, головне, щоб була достатня кількість бджолосімей, а самі сім'ї були достатньо сильними на момент головного медозбору”, - віздначає Валерій Курейко.