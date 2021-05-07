На Прикарпатті зафіксували масове отруєння бджіл

На Прикарпатті, на території Тисменицької громади, зафіксували масове отруєння бджіл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Тисменицька міська рада на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Масове отруєння бджіл зафіксовано на території Тисменицької громади. Такі випадки вчора були виявлені у Милуванні та Рошневі, сьогодні - у Вільшаниці», - повідомила Тисменицька міська рада.

За їхньою інформацією, бджолярі звернулись до правоохоронців та місцевої влади.

Наразі, ситуацію з’ясовують.

Місцеві мешканці у своїх коментарях зізнаються про погане самопочуття і недуги дітей та нарікають на орендарів, які не повідомили про обробку полів засобами захисту рослин.

Згідно з законом "Про бджільництво" агровиробники повинні використовувати лише препарати, внесені в державний реєстр пестицидів, і дотримуватися рекомендацій їхнього застосування, щоб не нашкодити бджільництву. А саме: не пізніше ніж за три доби до хімічних обробок полів сповіщати про це власників пасік та органи місцевого самоврядування, не допускати обробки квітучих медоносів під час масового льоту бджіл і саму обробку проводити у вечірні або ранкові години за відсутності вітру.

Фото: Тисменицька міська рада