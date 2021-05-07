На Прикарпатті зафіксували масове отруєння бджіл

На Прикарпатті зафіксували масове отруєння бджіл

Фото
Укрінформ
На Прикарпатті, на території Тисменицької громади, зафіксували масове отруєння бджіл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Тисменицька міська рада на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Масове отруєння бджіл зафіксовано на території Тисменицької громади. Такі випадки вчора були виявлені у Милуванні та Рошневі, сьогодні - у Вільшаниці», - повідомила Тисменицька міська рада.

За їхньою інформацією, бджолярі звернулись до правоохоронців та місцевої влади.

Наразі, ситуацію з’ясовують.

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Місцеві мешканці у своїх коментарях зізнаються про погане самопочуття і недуги дітей та нарікають на орендарів, які не повідомили про обробку полів засобами захисту рослин.

Згідно з законом "Про бджільництво" агровиробники повинні використовувати лише препарати, внесені в державний реєстр пестицидів, і дотримуватися рекомендацій їхнього застосування, щоб не нашкодити бджільництву. А саме: не пізніше ніж за три доби до хімічних обробок полів сповіщати про це власників пасік та органи місцевого самоврядування, не допускати обробки квітучих медоносів під час масового льоту бджіл і саму обробку проводити у вечірні або ранкові години за відсутності вітру.

Фото: Тисменицька міська рада

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