Серійне виробництво Ан-178 збільшить кількість робочих місць у галузі на 10-15%

Виробництво трьох Ан-178, замовлених державою, збільшить кількість робочих місць у галузі авіабудування на 10-15%.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив президент асоціації «Укравіапром», голова правління компанії FED (Харків) Віктор Попов.

За його словами, починаючи з 2014 року кількість працівників аерокосмічної галузі щороку зменшувалася на 1,5-3%. Загалом ідеться про скорочення з 58 тис. до 46 тис. осіб, але при цьому галузь залишається найбільшою за кількістю працівників.

«Кожне підприємство авіапромислової галузі, на чолі з флагманом ДП «Антонов», сьогодні має невикористаний потенціал. В останні роки на підприємствах пройшли скорочення через простій і недозавантаження. Держзамовлення на три літаки Ан-178 безумовно дасть поштовх для створення нових робочих місць. У дискусіях, які вели з керівниками авіапромислових підприємств, ми спрогнозували збільшення робочих місць на 10-15% в усій галузі», - сказав Попов.

Як повідомляв Укрінформ, харківські підприємства асоціації «Укравіапром» (компанія FED, Харківське агрегатно-конструкторське бюро і ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД») виробляють близько 300 агрегатів для Ан-178, які збирають на ДП «Антонов» на замовлення Міноборони. Це як прості комплектуючі, так і системи штурвального управління літаком.

На ДП «Антонов», яке входить до складу Укроборонпрому, завершили стапельне складання фюзеляжу першого з трьох Ан-178 за контрактом з Міністерством оборони України.

Наразі в агрегатних цехах підприємства триває виготовлення крила, хвостового оперення, елементів систем і деталей, які згодом знадобляться для кінцевого складання планера першого Ан-178. Цей етап планують завершити до кінця поточного року.

Контракт між «Антоновим» і Міністерством оборони на будівництво трьох Ан-178 для Збройних сил України підписано 29 грудня 2020 року. Відповідно до встановлених термінів, поставка машин має завершитися в 2023 році.