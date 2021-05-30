Для відновлення інфраструктури на сході України буде створений фонд - Милованов

Для відновлення інфраструктури окупованих територій після їх повернення до складу України буде створений спеціальний фонд, розпоряджатися яким буде державне агентство.

Про це у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом" розповів позаштатний радник керівника Офісу президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Він зазначив, що в питанні відновлення зруйнованої інфраструктури Україна ґрунтується на досвіді інших країн, які також пройшли збройні конфлікти.

"Є міжнародна практика, є успішні й неуспішні підходи до таких питань. Один з успішних підходів — створюється фонд, який наповнюється державою, міжнародними донорами, приватними компаніями. Призначається керуюча компанія або агентство. Це може бути створене державне агентство, це може бути інше агентство, яке мало схожий досвід в інших країнах по відновленню інфраструктури", — сказав Милованов.

До наглядової ради фонду можуть входити всі донори, які беруть участь в його наповненні — як представники центральних та місцевих органів влади, так і представники міжнародних компаній, приватного бізнесу.

Цим фондом буде управляти спеціальне державне агентство, яке безпосередньо буде здійснювати процес відновлення.

"Існують різні моделі. Стандартна модель — це створюється центральний орган виконавчої влади, по суті — агентство, яких у нас багато. Наприклад, у нас багато агентств по боротьбі з чимось, то ж Національне агентство з питань запобігання корупції. Ось так буде створено й агентство відновлення інфраструктури, або ж більш точно його б назвати — агентство відновлення економіки регіону", — пояснив Милованов.

Під це агентство буде розроблено законодавство, в якому прописані цілі та завдання відомства, його структура, принципи призначення керівництва тощо.

Передбачається, що в цілому процесом відновлення окупованих територій після їх повернення до складу України буде управляти держагентство — згідно з розробленою ним стратегією і плану роботи. Але до окремих напрямків можуть бути залучені міжнародні компанії, приватний бізнес.

"Бувають випадки, коли залучається міжнародна компанія, яка має досвід відновлення. Цей варіант більше працює щодо специфічних речей. Наприклад, потрібно відновити трубопровід, або потрібно відновити тільки дороги. Зазвичай, коли ширша ситуація, як у нас, тоді більш імовірно, що це буде державне агентство, яке до окремих завдань може залучати приватний і міжнародний бізнес", — конкретизував радник.