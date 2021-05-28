Подорожчання газу та електрики стане непідйомним для населення - експертка

Зростання цін на газ і електрику стане непідйомним для населення і збільшить загальну заборгованість за комунальні послуги по країні.

Так вважає незалежний експерт у сфері ЖКГ Аліна Логозняк, про що вона сказала на пресконференції в Укрінформі, присвяченій комунальним тарифам.

Логозняк вважає справедливою вартість газу в 5 грн/куб.м, а не 7,40 грн/куб.м, як заклав «Нафтогаз», розраховуючи на надприбутки.

«Нафтогаз, видобуває газ за 2-4 грн, плюс адміністративні витрати за видобуток, виходить вартість газу не більше 5 грн/куб.м. Але Нафтогаз уже закладає надприбутки і вартість у 7,40 грн/куб.м на теплові підприємства, які вироблятимуть теплову енергію та постачатимуть її вже безпосередньо в оселі українців. Це несправедливість по відношенню до людей, з огляду на те, що відбувається в країні з коронавірусом, зі збитками і втратами в економіці, з закриттям малого бізнесу і з усіма економічними навантаженнями, які лягають на людей», - сказала Логозняк.

На її думку, заборгованість за комунальні послуги по всій країні понад 80 млрд грн утворилася саме в зв'язку з підвищенням цін на газ і електроенергію.

«Якщо в наступний опалювальний сезон ми будемо входити з варістю для комунальних підприємств-виробників теплової енергії в 7,40 грн/куб.м, то гігакалорія у нас коштуватиме 2-2,5 тис. грн по Україні. Це непідйомні на сьогодні тарифи для населення. Також ми чекаємо і зростання вартості електроенергії в 2-2,5 рази, і, відповідно, вона також буде закладена в розрахунок теплової енергії, підігріву гарячої води. Це призведе до ще більшого збільшення заборгованості населення за квартплату та спожиті ним ресурси», - вважає вона.