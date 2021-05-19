Газ для теплокомуненерго: Нафтогаз уклав угоди уже з 12 великими підприємствами

Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» уклала угоди про комерційні закупівлі газу з 12 українськими підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ).

Про це повідомили в пресслужбі НАК «Нафтогаз України», передає Укрінформ.

«Угоди про комерційні закупівлі газу в ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» уклали вже 12 великих підприємств теплокомуненерго, зокрема з Києва та Харкова», - йдеться в повідомленні.

У Нафтогазі додали, що 11 компаній працюють на умовах повної передоплати, а одна - надала банківську гарантію.

Група Нафтогаз найближчими днями очікує підписання ще низки контрактів з підприємствами.

Як вважають в компанії, малі та середні виробники тепла, у тому числі ОСББ, укладають угоди з Нафтогазом через те, що для цієї категорії клієнтів був розроблений спеціальний продукт з умовами, які є вигідними на сьогодні.

Як повідомлялось, до 1 травня 2021 року 1 100 організацій отримували газ за ПСО (покладення спеціальних обов'язків) від НАК «Нафтогаз України». Дію цього механізму було продовжено до 20 травня згідно з постановою Кабінету Міністрів від 30 квітня 2021 року №444.

У зв'язку із завершенням опалювального сезону частина підприємств ТКЕ припинила закуповувати газ. З 1 травня майже 300 компаній продовжують отримувати паливо у Групи Нафтогаз за ПСО чи комерційними контрактами, решта – перейшли до інших постачальників.

Читайте також: Уряд з 20 травня припиняє регулювати ціни на газ для теплокомуненерго

Дія спеціальних обов'язків (ПСО) щодо продажу природного газу підприємствам теплопостачання припиняється у четвер, 20 травня. Про це на засіданні уряду 19 травня повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він підкреслив, що скасування ПСО для тепловиків дозволить місцевій владі взяти на себе відповідальність за тарифи на тепло та гарячу воду.

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго" заявляє про необхідність швидкої реструктризації боргів підприємств теплоенергетики, що виникли через економічно необґрунтовані тарифи.