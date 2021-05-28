Урожай пшениці зросте на 10% - експерт

Урожай пшениці в 2021 році зросте на 10% порівняно з минулим роком.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Союзу українського селянства Іван Томич, повідомляє ГолосUA.

«Урожай озимої пшениці цього року буде кращий, ніж минулого... на 10%. Що стосується інших культур, таких як соняшник, кукурудза і ячмінь, то поки що складно спрогнозувати їх вал. Однак, думаю, що урожай цих культур буде однозначно кращий, ніж у 2020 році», - сказав Томич.

За його словами, цього року також очікується хороший урожай фруктів, особливо яблук.

«Прогнозую, що урожай яблук буде кращий на 20-40% порівняно з минулим роком. Відповідно, восени ціни на яблука будуть максимально низькими за останні три роки», - резюмував Томич.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозами Інституту аграрної економіки, валовий збір зернових і зернобобових культур у 2021 році становитиме 70,7 млн ​​тонн, що на 8,8% перевищить показник 2020 року. Це буде другий показник за час незалежності України після рекордного 2019 року. Очікується, що урожай озимих зернових зросте на 15,9% порівняно з 2020 роком, ярих зернових - на 3,1%, зернобобових - на 8,7%.

Українська зернова асоціація (УЗА) у своєму квітневому прогнозі оцінює майбутній урожай зернових та олійних культур цього року в 96,2 млн тонн (минулого року урожай становив трохи більше ніж 84 млн тонн). УЗА оцінює майбутній урожай пшениці в 27,7 млн ​​тонн, кукурудзи - в 35,5 млн тонн (в 2020/2021 МР - 30 млн тонн), ячменю - в 8,2 млн тонн, урожай соняшнику в 2021 році прогнозується на рівні 16,5 млн тонн.