IKEA планує відкрити в Україні відділи харчування

IKEA планує якнайшвидше відкрити в Україні відділи харчування, які є у магазинах компанії в інших країнах.

Про це керівник IKEA в Україні Флоріан Меллє заявив в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, "ми живемо зараз у дуже специфічній ситуації, особливо у розрізі пандемії, яка ще прискорила оцей перехід у тому, як ми ведемо бізнес. І в тому, як люди живуть і як спілкуються один з одним, суттєві зміни відбуваються не тільки в Києві, ми їх бачимо по всьому світу".

На запитання, чому в Києві відкрився зменшений формат магазину (City Store), без відділу харчування, Меллє відповів, що компанія хоче "бути там, де живуть люди, і схожі формати міського магазину - City Store - були відкриті цього року також у Парижі, у Токіо, є проєкти відкриття у Празі. Київ є частиною цього, як одне з топєвропейських міст.

Я розумію вашу зацікавленість в їжі, я вже провів у Києві 2,5 роки і бачу, наскільки їжа важлива для вас. Я француз, тому для мене їжа також дуже важлива. Я насолоджуюся українськими ресторанами і кав’ярнями, і відчуваю та розумію потребу наших клієнтів – ми прагнемо відкрити цей напрямок в Україні якнайшвидше".

Він також повідомив, що ІКЕА прагне розвивати діяльність в Україні, пропонуючи широкий асортимент функціональних товарів з привабливим дизайном і цінами для якнайбільшої кількості українців. "Для цього ми проводили глибокий аналіз того, як люди проводять свій час, як вони живуть, працюють. У розрізі пандемії і нової реальності, в якій ми зараз живемо, ми розробляємо нові рішення, включно з B2B сегментом, щоб покращити можливості для праці людей, зокрема в роботі з дому", - сказав Меллє.

За його словами, наразі ІКЕА пропонує українцям близько 5 тис. доступних товарів та рішень для дому в усіх категоріях та стилях свого асортименту.

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"Ми підбирали всі ці предмети так, щоб задовольнити всі потреби наших потенційних покупців щодо функціональності, стилів, кольорів та ціни, - заявив Меллє. - Із цих 5 тис. товарів у фізичному магазині доступні 2 тис. найменувань, решта 3 тис. - в основному меблі та інші товари великого розміру. Їх можна замовити онлайн або безпосередньо в магазині, а забрати - безкоштовно в точці видачі або ж скористатися послугою доставки додому за додатковою ціною".

Він додав, що оскільки тепер Україна є однією із країн, де працює ІКЕА, вона так само має доступ до новинок.

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Керівник ІКЕА в Укрїні серед найпопулярніших товарів в онлайн-магазині назвав PARKLA коробки для зберігання, SPRUTTIG вішаки та ISTAD герметичні пакети. Водночас у фізичному магазині в Києві, за його словами, найчастіше купували SPRUTTIG вішаки, OFTAST тарілки та BERGENES бамбукові підставки для мобільного телефона/планшета.

Одночасно, сказав Меллє, "ми також побачили популярність групи товарів, які розширюють житловий простір, наприклад, шафи-бокси, різного роду коробки, шухляди і все, що допомагає людям зберігати свої речі в невеликому житловому просторі. Коли ми перед заходом на ваш ринок аналізували, як живуть українці, побачили, що найбільшою проблемою для них є пошук рішень для зберігання своїх речей".

Як прогнозує Меллє, через рік, швидше за все, "значна кількість українців захоче облаштувати місце для роботи вдома, хтось матиме потребу облаштувати вдома місце для навчання своїх дітей. Оскільки зараз через пандемію люди більше часу проводять разом вдома, ми пропонуємо модульні рішення з облаштування оселі, які дозволяють адаптувати наші товари до потреб і до стилю життя людей у всьому світі".

Як повідомлялось, у травні транснаціональна компанія ІКЕА, яка є найбільшим у світі рітейлером у сегменті товарів та рішень для дому, відзначила першу річницю діяльності в Україні.

Компанія розпочала діяльність на ринку У країни 14 травня 2020 року, запустивши онлайн-магазин, а 1 лютого 2021 року відкрила перший фізичний магазин міського формату у Києві.