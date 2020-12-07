IKEA припиняє друкувати власний журнал

Шведська компанія-виробник меблів і товарів для дому IKEA більше не друкуватиме журнали з асортиментом власних товарів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Останній друк у 40 мільйонів копій вийде наступного року.

У компанії пояснили таке рішення тим, що менше людей стали читати паперову версію їхнього журналу і все більше переходять на онлайн альтернативу.

Зазначається, що у 2016 році було надруковано рекордну кількість екземплярів у 200 мільйонів, які були поширені у 50 країнах світу.

Перший тираж вийшов у 1951 році: 285 тисяч копій журналу були поширені на півдні Швеції, де компанія була заснована.

Як повідомляв Укрінформ, шведська компанія-виробник меблів і товарів для дому IKEA до 2021 року прибере зі свого асортименту всі лужні батарейки, які не перезаряджаються.