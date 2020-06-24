Меблі IKEA: підрядник заперечує використання незаконно вирубаної української деревини

Український виробник меблів для IKEA заперечує виготовлення продукції для цієї шведської компанії із деревини, незаконно вирубаної в українських Карпатах.

Про це в коментарі Укрінформу сказала Ірина Мацепура, директор ТОВ «ВГСМ», котре виробляє продукцію для ІКЕА у Великому Бичкові на Закарпатті, коментуючи дослідження британської організації Earthsight щодо меблевої продукції IKEA.

“В дослідженні Earthsight, яке наразі цитують ЗМІ, йдеться про сумнівне походження української деревини для гіганта деревообробки ІКЕА. Якість цього дослідження настільки низька, що дослідники навіть не розібралися в базових питаннях. Основна претензія у них - про походження деревини для екостільця «Тер'є», який ми в ТОВ «ВГСМ» навіть не виробляємо. Крім того, у звіті перевищені обсяги деревини - вони говорять про 90 тисяч кубометрів деревини, ми ж за рік переробляємо максимум 40 тис., і то не вся ця деревина походить з Великобичківського держлісгоспу. Це - дуже суттєво”, - зазначила Мацепура.

Вона також наголосила, що всі претензії європейських дослідників базуються на нестиковках європейського та українського законодавства щодо ведення лісогосподарської діяльності.

Зокрема, в розумінні європейського законодавства незаконні рубки - це будь-які рубки з помилками (як, наприклад, зрубані дерева в сезон тиші, про що йдеться в дослідженні). В розумінні українського закону нелегальна рубка - це рубка без лісорубного квитка. За рубки в сезон тиші в Україні передбачено адміністративне стягнення - 800 гривень, заявила Мацепура.

Мацепура вважає, що в дослідженні британців багато іншої неточної та неправдивої інформації, і воно базується загалом на неперевірених чутках, які ходять по ринку.

“Саме тому ми оприлюднюємо нашу позицію, адже це зачіпає нашу репутацію як виробника”, - сказала директорка ТОВ «ВГСМ».

Британська неурядова організація Earthsight днями оприлюднила результати 18-місячного розслідування, в якому стверджується, що шведська компанія IKEA продає букові стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок у лісах українських Карпат.

За словами авторів розслідування, незаконна деревина була використана у виробництві ряду відомих товарів, зокрема її легендарних складних стільців, складних стільців (з панелей) Terje та найпопулярніших стільців до обіднього столу Ingolf.

Щороку продаються десятки тисяч стільців, вироблених із незаконної деревини, в магазинах IKEA по всьому світу, в тому числі у США, Великі Британії та Німеччині, стверджують в Earthsight.

Зазначається, що ця незаконна заготівля деревини можлива через корумпованість державних лісогосподарських підприємств, які управляють більшістю лісів України.

«Earthsight виявила, що незаконна вирубка лісів для виробництва букових стільців Ikea продовжувалась навіть під час світового локдауну у зв’язку з COVID-19 у квітні 2020 року», - йдеться у розслідуванні.

В дослідженні також зазначається, що левова частка деревини має сумнівне походження, а відтак не може називатися екологічною.

Попередник ТОВ «ВГСМ» - "Сведвуд Україна" - було створене в 1992 році для виконання замовлень шведського концерну IKEA. У 2008 році припинило своє існування, після чого його викупив інший інвестор. Товариство постачає у Європу «ікеївські» кухонні комплекти, стільці, столи та комплектуючі до них.