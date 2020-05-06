Незаконні порубки: на Харківщині оголосили підозри ще чотирьом поліцейським

Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили про підозру в кришуванні порубок ще чотирьом поліцейським з Харківщини у справі про масштабне вирубування і продаж деревини.

Про це повідомив прессекретар територіального управління ДБР у м. Полтаві Олександр Білка на сторінці у Facebook.

«Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, 5 травня повідомили про підозру начальнику одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Харківській області у перевищенні влади або службових повноважень, співучасті у незаконній порубці або незаконному перевезенні, зберіганні, збуту лісу, вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Крім того, слідчі ДБР повідомили про підозру заступнику начальника відділу поліції та оперуповноваженому у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). А також старшому інспектору ювенальної превенції Київського відділу поліції ГУ Нацполіції в Харківській області у незаконній порубці, перевезенні лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України)», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією слідства, начальник відділу поліції причетний до створення групи чисельністю понад 30 осіб, до якої входили правоохоронці та цивільні особи. Вони без дозвільних документів організували незаконну вирубку деревини на території держпідприємства «Жовтневе лісове господарство», а також на землях запасу, що не перебувають на балансі лісового господарства.

«Особи, винаймаючи різноробочих, здійснювали вирубку деревини виключно цінних порід, попередньо домовлялися з місцевими поліцейськими про забезпечування вільного пересування транспорту з деревиною до лісопереробних пунктів Харківської області та за її межами. За попередніми підрахунками, державі було завдано збитків на понад 850 тисяч гривень, остаточна сума збитків буде встановлена після проведення відповідних експертиз», - зазначають у ДБР.

Наразі у вказаному кримінальному провадженні слідчі ДБР повідомили про підозру 18 особам.

Крім того, слідчі ДБР задокументували факт вимагання начальником відділу поліції 100 тисяч гривень неправомірної вигоди від учасника незаконної вирубки деревини. За гроші вони обіцяли вирішити питання щодо непритягнення його та інших підозрюваних до кримінальної відповідальності. Того ж дня, правоохоронці одержали хабар у сумі 1700 доларів США та розділили його між собою.

Як повідомлялося, 9 квітня 4-ом співробітникам Валківського ВП ГУ НП в Харківській області повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та пособництві у порубці лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України) та 11-ом мешканцям Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Чернігівської областей - за фактом порубки лісу (ч. 4 ст. 246 КК України). За даними слідства, мешканець Зміївського району Харківської області створив групу осіб чисельністю понад 30 осіб, яка в період 2018-2020 років вирубала та вивезла з кількох районів Харківщини деревини на 300 млн грн. За даними слідства, поліцейські систематично за грошову винагороду кришували незаконні схеми «чорних лісорубів» — супроводжували автотранспорт, надавали службову інформацію про заплановані заходи, направлені на виявлення та попередження порубок.

15 і 16 квітня Октябрьський районний суд м. Полтави обрав правоохоронцям запобіжні заходи у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Троє з чотирьох поліцейських, яким раніше оголосили підозри в цій справі, внесли застави у розмірі від 147 тис. грн до 630 тис. і вийшли з СІЗО.