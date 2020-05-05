"Кришування" вирубок лісу на Харківщині: троє поліцейських внесли застави й вийшли з СІЗО

Троє з чотирьох поліцейських, яких підозрюють у кришування масштабних порубок в лісгоспах Харківщини, внесли застави у розмірі від 147 тис. грн до 630 тис. і вийшли з СІЗО.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

«Троє поліцейських, яким було повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень та пособництві у порубці лісу, внесли застави майже одразу після обрання запобіжних заходів. Це суми в 630 600 грн, 399 380 грн та 147 140 грн. Начальник одного з секторів реагування патрульної поліції заставу в розмірі 420 тис. 400 грн не вніс і знаходиться під вартою», - повідомив Чубенко.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 квітня 4-ом співробітникам Валківського ВП ГУ НП в Харківській області повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та пособництві у порубці лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України) та 11-ом мешканцям Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Чернігівської областей - за фактом порубки лісу (ч. 4 ст. 246 КК України). За даними слідства, мешканець Зміївського району Харківської області створив групу осіб чисельністю понад 30 осіб, яка в період 2018-2020 років вирубала та вивезла з кількох районів Харківщини деревини на 300 млн грн. За даними слідства, поліцейські систематично за грошову винагороду кришували незаконні схеми «чорних лісорубів» — супроводжували автотранспорт, надавали службову інформацію про заплановані заходи, направлені на виявлення та попередження порубок.

15 і 16 квітня Октябрьський районний суд м. Полтави обрав правоохоронцям запобіжні заходи у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Прокурор Харківської області Олександр Фільчаков заявив, що підозрюваних у гучній справі стане більше - принаймні ще десятку осіб готують підозри, серед них ще 5 поліцейських.

За словами голови Харківської ОДА Олексія Кучера, вирубаний ліс-кругляк продавали в країни Азії.