На Харківщині чотирьом поліцейським оголосили підозру за фактом перевищення службових повноважень, а саме «кришування» групи «чорних лісорубів», діяльність яких нанесла державі збитків у розмірі 300 млн грн.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківської області.

«Повідомлено про підозру 4-ом співробітникам Валківського ВП ГУ НП в Харківській області за фактом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та пособництві у порубці лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України) та 11-ом мешканцям Харківської та інших областей за фактом порубки лісу (ч. 4 ст. 246 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Серед підозрюваних - четверо поліцейських: оперуповноважений сектору кримінальної поліції, начальник одного з секторів реагування патрульної поліції та двоє поліцейських сектору реагування патрульної поліції. Також серед підозрюваних 11 цивільних осіб – мешканці Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.

Чотирьох поліцейських підозрюють у кришуванні незаконних порубок на Харківщині / Фото: khar.gp.gov.ua

За інформацією прокурора області Олександра Фільчакова, встановлено, що у період 2018-2020 років мешканець Зміївського району області створив групу осіб чисельністю понад 30 осіб для здійснення незаконної порубки дерев на території Валківського та інших районів області для подальшої реалізації. Чоловік спільно з двома мешканцями Сумської та Чернігівської областей створили злочинну схему з явно вираженою ієрархічною структурою. До злочинної схеми зловмисники залучили, окрім інших осіб, працівників місцевих органів поліції.

«Поліціянти систематично за грошову винагороду «кришували» незаконні схеми «чорних лісорубів» — супроводжували автотранспорт, який перевозить незаконно зрубану деревину, надавали службову інформацію про заплановані заходи, направлені на виявлення та попередження порубок.

На даний час, згідно з висновком експерта та розрахунку спеціаліста, встановлено збитків державі на суму 850 тис. грн.

«Загалом унаслідок незаконної порубки дерев збитки можуть становити орієнтовно 300 млн грн (це буде підтверджено після проведення оглядів ділянок, на яких вирублено дерева, та експертних досліджень)», - зазначають у відомстві.

Прокуратурою області спільно зі слідчими ДБР та оперативними співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки поліції проведено близько 50 обшуків за домашніми адресами фігурантів та службовим приміщенням відділів поліції. Під час обшуків вилучено чорнові записи про розрахунки з правоохоронцями, банківські картки, бензопили, мобільні телефони та інші речові докази.

Зараз перевіряється причетність інших працівників правоохоронних органів до цього злочину.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

«Чорним лісорубам» загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років. А поліцейським – позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Фото: khar.gp.gov.ua