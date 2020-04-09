Обшуки у відділах поліції на Харківщині пов’язані з незаконною вирубкою лісу
Цю інформацію підтвердив кореспонденту Укрінформу прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.
«Дійсно проходять обшуки за місцем роботи та проживання співробітників Валківського відділу поліції. Слідчі дії пов’язані з фактом приховування і кришування незаконної вирубки лісу», - сказав Чубенко.
Подробиці слідства пообіцяли надати протягом найближчих годин.
Як повідомляв Укрінформ, обшуки у відділах і відділеннях поліції Харківщини проводяться від самого ранку силами обласної прокуратури та слідчих Держбюро розслідувань.
Як повідомляв Укрінформ, 17 липня 2019 року в НДІ лісового господарства та агролісомеліорації пройшла нарада під керівництвом Президента. Глава держави закликав правоохоронців посилити боротьбу з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю у Харківській області. Під час цієї робочої поїздки на Харківщину Володимир Зеленський з гелікоптера оцінив масштаби катастрофічної вирубки лісів у регіоні.
Від часу проведення наради правоохоронці оголосили підозри вже 39 працівникам державних лісгоспів регіону.