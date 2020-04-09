Обшуки у відділах поліції на Харківщині пов’язані з незаконною вирубкою лісу

Обшуки у відділах поліції в Харківській області пов’язані з приховуванням та кришуванням незаконних порубок у лісових господарствах регіону, зокрема, слідчі дії проводяться на Валківщині.

Цю інформацію підтвердив кореспонденту Укрінформу прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

«Дійсно проходять обшуки за місцем роботи та проживання співробітників Валківського відділу поліції. Слідчі дії пов’язані з фактом приховування і кришування незаконної вирубки лісу», - сказав Чубенко.

Подробиці слідства пообіцяли надати протягом найближчих годин.

Як повідомляв Укрінформ, обшуки у відділах і відділеннях поліції Харківщини проводяться від самого ранку силами обласної прокуратури та слідчих Держбюро розслідувань.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня 2019 року в НДІ лісового господарства та агролісомеліорації пройшла нарада під керівництвом Президента. Глава держави закликав правоохоронців посилити боротьбу з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю у Харківській області. Під час цієї робочої поїздки на Харківщину Володимир Зеленський з гелікоптера оцінив масштаби катастрофічної вирубки лісів у регіоні.

Від часу проведення наради правоохоронці оголосили підозри вже 39 працівникам державних лісгоспів регіону.