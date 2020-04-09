На Харківщині - обшуки в кількох відділах поліції

У Харківській області в кількох відділах поліції від самого ранку співробітниками Держбюро розслідувань і обласної прокуратури проводяться обшуки та інші слідчі дії.

Цю інформацію кореспонденту Укрінформу підтвердив прессекретар територіального Управління ДБР у м. Полтава Олександр Білка.

«Дійсно, зранку проводяться обшуки та інші слідчі дії в кількох відділах поліції. Поки не можу сказати, з чим пов’язані. Подробиці сьогодні обов’язково повідомимо, але пізніше», - зазначив Білка.

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За повідомленнями соцмереж, обшуки проходять, зокрема, у Коломацькому, Валківському, Зміївському відділах поліції. Слідчі дії можуть бути пов’язаними з фактами масштабних незаконних порубок на території державних лісових господарств Харківщини.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня 2019 року в НДІ лісового господарства та агролісомеліорації пройшла нарада під керівництвом Президента. Глава держави закликав правоохоронців посилити боротьбу з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю у Харківській області.

Під час цієї робочої поїздки на Харківщину Володимир Зеленський з гелікоптера оцінив масштаби катастрофічної вирубки лісів у регіоні.

Від часу проведення наради правоохоронці оголосили підозри вже 39 працівникам державних лісгоспів регіону.