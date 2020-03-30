СБУ проводить обшуки в запорізькій мерії

СБУ в Запорізькій області проводить слідчі дії в Запорізькій міській раді.

Інформацію про це на своїй сторінці у Facebook першим опублікував депутат Запорізької міської ради Віталій Рябцев.

«Те, про що ми давно говорили. Йдуть обшуки в мерії та домівках чиновників. У Сергія Мєшка, першого заступника мера, Юлії Скалібог - начальника управління земельних ресурсів», - написав він.

У СБУ в Запорізькій області інформацію про слідчі дії підтвердили. Подробиці поки що не повідомляють, але відповіли, що обшуки проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками ст. 364 ст 2 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

У міськраді ситуацію не коментують.

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У лютому цього року ГУ НП і СБУ провели обшуки в департаменті з управління ЖКГ міськради і вручили підозру його керівнику Сергію Польовому. Чиновника підозрюють у службовій халатності та зловживанні службовим становищем. У мерії заявили, що йдеться про події 2017 року.