Мінекономіки закликає бізнес висловитися про оновлення експортної стратегії

Міністерство економіки закликає експортерів та бізнес-асоціації висловити думку стосовно оновлення експортної стратегії України на наступні 5 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Фейсбуці.

"Закликаємо скористатися можливістю висловити свою думку щодо оновлення експортної стратегії України на наступні 5 років. Масштабне дослідження, яке протягом двох місяців проводить Мінекономіки, закінчується 31 травня. Чекаємо на ваші пропозиції щодо актуалізації торговельних пріоритетів України", - йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки зазначають, що усі пропозиції будуть опрацьовані та враховані при оновленні «дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі. Також дані дослідження будуть використані при напрацюванні пропозицій щодо запровадження ефективних заходів уряду для стимулювання та зростання українського експорту.