Верховний суд вирішив стягнути шкоду з топ-менеджерів банку «Укоопспілка»

Велика палата Верховного суду ухвалила рішення за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) до 14-ти колишніх керівників банку «Укоопспілка» про відшкодування ними солідарно понад 76 млн грн шкоди, завданої кредиторам банку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

«У питанні стягнення шкоди завданої кредиторам банків пов’язаними особами – переломний момент. 25 травня Велика палата Верховного суду ухвалила рішення у справі №910/11027/18 за позовом Фонду гарантування вкладів до 14 колишніх керівників банку «Укоопспілка» про відшкодування ними солідарно понад 76 млн грн шкоди, завданої кредиторам банку", - йдеться в повідомленні.

У Фонді наголошують, що це перше остаточне судове рішення в цій категорії справ, яке має сформувати правозастосовчу практику. А також воно відновить розгляд ще 36-ти аналогічних справ про відшкодування шкоди пов’язаними особами щодо інших банків. Отримані в рамках виконання судового рішення кошти будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банку.

«Це – фундаментальне рішення, до якого ми йшли майже 2 роки. Вперше в практиці в Україні притягуються до солідарної відповідальності особи, пов’язані з банком, що ліквідується. Зазначене рішення суду розблоковує інші аналогічні справи… Прийняте рішення допоможе розпочати розгляд цих справ по суті», – сказав заступник директора-розпорядника ФГВФО Віктор Новіков.

Усі висновки Великої палати Верховного суду по справі «Укоопспілки» будуть враховуватись іншими судами всіх інстанцій під час розгляду аналогічних спорів. Наразі Фондом гарантування ініційовано 64 аналогічні справи до 774 відповідачів (акціонери та пов’язані особи неплатоспроможних банків) на загальну суму понад 97,2 млрд грн, 36 з яких було зупинено до розгляду Великою палатою Верховного суду справи «Укоопспілки».

Як повідомлялося, суть спору у справі «Укоопспілки» зводилась до того, що відповідачі у складі колегіальних органів управління прийняли рішення про інвестування грошових коштів у розмірі близько 70% всіх активів банку у неліквідні цінні папери фактично нульової вартості, чим спричинили шкоду банку та його кредиторам.

Зазначена справа була передана на розгляд Великої палати Верховного суду, оскільки містила виключну правову проблему щодо моменту, з якого потрібно починати розраховувати строк позовної давності.