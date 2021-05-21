Від ліквідації банків постраждали 7,7 мільйона українських громадян - правозахисник

Внаслідок ліквідації банків, починаючи з 2015 року, постраждали 7,7 млн ​​українських громадян.

Про це заявив голова правління МГО «Міжнародна ліга захисту прав громадян України» Едуард Багіров на пресконференції в Укрінформі на тему: «Як роблять «бізнес» на ліквідації банків і як це позначається на інтересах клієнтів, вкладників, акціонерів і в цілому держави Україна».

«У ліквідованих банків залишалося в заставі майно на сотні мільярдів гривень, яке переходило у Фонд гарантування вкладів і яке ліквідатори продавали через аукціони десяткам фінансових компаній. Ті, отримуючи ці права, вибивали у громадян їхнє майно або пропонували їм заплатити 200-300% реальної вартості заставного майна», - розповів Багіров.

За його даними, внаслідок такої діяльності фінансових компаній постраждали 7,7 млн ​​українських громадян.

«Фонд гарантування вкладів виплачував їм по 200 тисяч, а решту мають виплачувати ліквідатори після аудиту, продаючи за максимальною ціною, щоб заплатити податки і виплачувати юридичним і фізичним особам, які мали рахунки в банку. Але замість того, щоб оцінити майно високо і продавати дорого, вони продають його за 2-3% вартості і дозволяють фінансовим компаніям не платити податки», - зазначив Багіров.

Правозахисник вважає за необхідне створити парламентську тимчасову слідчу комісію для перевірки діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

«Підготували звернення головам фракцій про створення слідчої комісії, щоб перевірити наскільки законно і правильно приймалися рішення останні 6-7 років колишнім керівником Фонду гарантування вкладів, наскільки при прийнятті рішень враховувалися інтереси держави Україна і громадян України», - сказав Багіров.

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На його думку, «бізнес» на ліквідації банків, що почався в 2015 році, триває, від чого страждають клієнти банків, вкладники, акціонери і в цілому держава Україна.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує в 2021 році підвищити гарантовану суму відшкодування вкладникам до 400 тис. грн.

Станом на 1 квітня 2021 року на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб знаходиться 14,835 млрд грн.