ФГВФО торік виплатив понад 390 мільйонів вкладникам неплатоспроможних банків
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
При цьому в грудні 2020 року виплати відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду, становили 17,0 млн грн.
Станом на 1 січня 2021 року у реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів нараховується 73 діючих банки. На цей час триває ліквідація 46 неплатоспроможних банків, ліквідацію 50 банків завершено.
Загальна сума коштів, акумульованих Фондом на 1 січня 2021 року, становила 16 021,9 млн грн. Від регулярного збору до Фонду у січні - грудні 2020 року надійшло 4 065,6 млн грн.
На 1 січня 2021 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26 лютого 2012 року), становила 90,13 млрд грн.