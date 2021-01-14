ФГВФО торік виплатив понад 390 мільйонів вкладникам неплатоспроможних банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2020 році виплатив вкладникам неплатоспроможних банків 390,7 млн грн гарантованого відшкодування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

При цьому в грудні 2020 року виплати відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду, становили 17,0 млн грн.

Станом на 1 січня 2021 року у реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів нараховується 73 діючих банки. На цей час триває ліквідація 46 неплатоспроможних банків, ліквідацію 50 банків завершено.

Загальна сума коштів, акумульованих Фондом на 1 січня 2021 року, становила 16 021,9 млн грн. Від регулярного збору до Фонду у січні - грудні 2020 року надійшло 4 065,6 млн грн.

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На 1 січня 2021 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26 лютого 2012 року), становила 90,13 млрд грн.