Фонд гарантування продає активи Фідобанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) планує на аукціоні 14 січня продати пул активів ПУАТ «Фідобанк».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на 14 січня 2021 року запланував проведення аукціону з продажу пулу активів ПУАТ «Фідобанк». Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону на електронному майданчику Prozorro.Продажі.

До складу пулу увійшли права вимоги за 19 кредитними договорами, які забезпечені іпотекою. У заставі за ними – 17 об’єктів житлової нерухомості та 2 земельні ділянки. Початкова ціна лоту – 9,97 млн грн. Участь у торгах можуть взяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників і поручителів за кредитами.

Половина іпотечних кредитів – працюючі, 10 кредитних договорів обслуговуються згідно з графіком, та за 2020 рік сума погашення за ними перевищила 1,3 млн грн. Загальна сума заборгованості за кредитами у складі пулу – 31,4 млн грн. За одним кредитним договором відкрите провадження Державної виконавчої служби, ще за двома – кримінальні справи, за деякими кредитами відсутній повний пакет документів. Раніше ці активи уже неодноразово виставлялися на продаж, як окремо, так і у складі пулів, але не знайшли свого покупця.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 18 липня 2016 року за пропозицією ФГВФО прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУАТ "Фідобанк".