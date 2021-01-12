Фонд гарантування продає активи Фідобанку
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на 14 січня 2021 року запланував проведення аукціону з продажу пулу активів ПУАТ «Фідобанк». Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону на електронному майданчику Prozorro.Продажі.
До складу пулу увійшли права вимоги за 19 кредитними договорами, які забезпечені іпотекою. У заставі за ними – 17 об’єктів житлової нерухомості та 2 земельні ділянки. Початкова ціна лоту – 9,97 млн грн. Участь у торгах можуть взяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників і поручителів за кредитами.
Половина іпотечних кредитів – працюючі, 10 кредитних договорів обслуговуються згідно з графіком, та за 2020 рік сума погашення за ними перевищила 1,3 млн грн. Загальна сума заборгованості за кредитами у складі пулу – 31,4 млн грн. За одним кредитним договором відкрите провадження Державної виконавчої служби, ще за двома – кримінальні справи, за деякими кредитами відсутній повний пакет документів. Раніше ці активи уже неодноразово виставлялися на продаж, як окремо, так і у складі пулів, але не знайшли свого покупця.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 18 липня 2016 року за пропозицією ФГВФО прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУАТ "Фідобанк".