Фонд гарантування виставляє на торги пул активів «Фідобанку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує провести 29 грудня 2020 року аукціон з продажу пулу активів ПУАТ «Фідобанк».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зазначається, що торги пройдуть за голландською моделлю аукціону на електронному майданчику Prozorro.Продажі.

У складі пулу – 33 права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, які були укладені з суб`єктами господарювання та фізичною особою, а також понад 360 позицій дебіторської заборгованості та майнових прав за дебіторською заборгованістю. Загальна сума заборгованості за ними становить 1,278 млрд грн. Раніше ці активи уже неодноразово виставлялися на продаж, як індивідуально, так і у складі пулів, але не знайшли свого покупця.

Початкова ціна лоту – 227,2 млн грн.

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Участь у торгах можуть взяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників і поручителів за кредитами.