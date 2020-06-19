Фонд гарантування повторно виставив на продаж пул іпотечних кредитів 6 банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 7 липня 2020 року проведе аукціон з продажу пулу іпотечних кредитів 6 банків, із початковою ціною лоту 175,2 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів повторно виставив на продаж 07 липня 2020 року пул іпотечних кредитів 6 банків (АТ "Дельта Банк", АТ "Банк "Фінанси та кредит", АТ "ВТБ Банк", ПАТ "ВБР", ПАТ Банк "Траст", ПУАТ "Фідобанк")", - йдеться в повідомленні.

Початкова ціна лоту – 175,2 млн грн.

Торги відбудуться на електронному майданчику ProZorro.ПРОДАЖІ за голландською моделлю аукціону. У ньому можуть взяти участь юридичні та фізичні особи.

До складу пулу увійшли 662 кредити, забезпечені іпотекою. У якості забезпечення виконання зобов’язань за цими кредитами в іпотеці знаходяться квартири, будинки, нежитлові приміщення, земельні ділянки, майнові права на житлову нерухомість. 64% заборгованості номіновано в гривні. Прострочка за кредитами складає не більше 3 місяців, а отже ці кредити - обслуговуються. Подібні портфелі кредитів досить рідкісне явище для неплатоспроможних банків і, в разі придбання, такий портфель може стати хорошою інвестицією для діючих банків.

Усі кредити раніше виставлялися на індивідуальні торги та більшість з них торгувались 4 рази в складі пулу, але не були викуплені. Вони виставляються на продаж у зв’язку із завершенням строку ліквідації більшості банків, на балансі яких перебувають.