Вкладникам неплатоспроможних банків у квітні виплатили ₴26,2 мільйона

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у квітні 2021 року виплатив вкладникам неплатоспроможних банків 26,2 млн грн гарантованого відшкодування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"У квітні 2021 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду, склали 26,2 млн грн. Загалом, протягом січня-квітня 2021 року вкладники неплатоспроможних банків в межах гарантованої суми отримали 345,9 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 травня 2021 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду гарантування після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), склала 90 477,4 млн грн. Зауважується, що до набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4 686,4 млн грн. До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ. Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 95 163,8 млн грн.

Загальна сума коштів, акумульованих Фондом гаратування станом на 1 травня 2021 року, становила 15 891,0 млн грн. Від регулярного збору до Фонду у січні-квітні 2021 року надійшло 2 232,3 млн грн.

У реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів станом на 1 травня 2021 року нараховується 72 діючих банки. На початок травня 2021 року триває ліквідація 46 неплатоспроможних банків, ліквідацію 51 банків завершено.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2020 році виплатив вкладникам неплатоспроможних банків 390,7 млн грн гарантованого відшкодування.