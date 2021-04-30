Кредиторам неплатоспроможних банків у І кварталі виплатили ₴324,7 мільйона

Неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, у січні-березні 2021 року спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 324,66 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зазначається, що із зазначеної суми, зокрема, на погашення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам у межах 200 тис. грн, спрямовано 96,82 млн грн, на погашення вимог 4 –ї черги - вкладників-фізосіб понад гарантовану суму – 41,80 млн грн, на погашення вимог 7 черги - юросіб, що не є пов’язаними з банком особами, – 82,99 млн грн.

Із загальної суми погашення на позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів, а саме – НБУ, у I кварталі 2021 року спрямовано 109,40 млн грн (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

Зокрема, у березні 2021 року сума погашення вимог кредиторів склала 176,2 млн грн, з яких 65,88 млн грн – позачергові виплати НБУ як забезпеченому кредитору. Позачергове задоволення кредиторських вимог НБУ (в т.ч. за рахунок реалізації майна поручителів) здійснили АТ «Банк «Фінанси та кредит» (65,84 млн грн) та АТ «Дельта Банк» (0,04 млн грн).

Загалом станом на 1 квітня 2021 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 52 639,45 млн грн, з яких 15 776,93 млн грн погашено забезпеченим кредиторам, в т.ч. 14 547,00 млн грн – НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

У Фонді гарантування нагадують, що на задоволення вимог кредиторів неплатоспроможних банків Фондом спрямовуються кошти, отримані в результаті управління та продажу майна (активів) цих банків. Враховуючи низьку якість активів, реальна вартість яких в рази нижча за номінальну, численні вимоги кредиторів залишаються незадоволеними за недостатністю майна таких банків. У зв’язку з цим Фонд вживає необхідних заходів з метою реалізації положень частини п’ятої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та притягнення до цивільно-правової відповідальності пов’язаних осіб (власників, керівництво банків), діяннями / рішеннями яких заподіяно збитків неплатоспроможним банкам. Усі кошти, що будуть стягнуті у результати цієї діяльності, спрямовуватимуться на задоволення вимог кредиторів банків.

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Станом на 1 квітня 2021 року Фондом, відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», подано 62 позовні заяви щодо 42 банків. Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, – 757 осіб. Загальна сума позовних вимог складає 96 852,40 млн грн.

Крім того, Фондом пред’явлено 21 цивільний позов у кримінальних провадженнях щодо 16 банків, розгляд яких триває. Загальна кількість цивільних відповідачів – 45 осіб. Загальна сума пред’явлених вимог складає 13 557,98 млн грн.

Разом з цим, за результатами розгляду судами кримінальних проваджень, на підставі прийнятих судових рішень, станом на 1 березня 2021 року Фонд гарантування ініціював 4 судових провадження про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, щодо 4 банків. Загальна кількість відповідачів – 4 особи. Загальний розмір заявлених позовних вимог складає 2 628,73 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у січні-березні 2021 року становили 140,8 млн гривень, у 2020 році - 4 323,8 млн грн.