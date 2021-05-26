Цьогоріч частка ТЕС у виробництві електрики зменшиться до 25,6% – Міненерго

За підсумками 2021 року частка теплових електростанцій (ТЕС) у виробництві електроенергії в Україні зменшиться з 27,2% до 25,6%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства енергетики.

Зазначається, що у 2016 році частка генерації ТЕС в загальному виробництві електроенергії становила 32,2%, а вже за підсумками 2020 року тепловими електростанціями було вироблено лише 27,2% електроенергії в Україні.

«Ця тенденція збережеться й надалі. Відповідно до затвердженого Міненерго прогнозного балансу електричної енергії, за підсумками поточного року очікується подальше скорочення вугільної генерації ТЕС до 25,6%», - запевнив заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

Серед основних зменшення частки теплової генерації – стрімке зростання відновлюваної енергетики. У міністерстві зауважують, що останнім часом в Україні спостерігається стійка тенденція до скорочення виробництва електричної енергії на пиловугільних енергоблоках теплових електростанцій та зростання частки вуглецево-нейтральної «зеленої» електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел.

В українській енергосистемі вже були зафіксовані випадки, коли за добу з відновлюваних джерел (включно із великими ГЕС) було вироблено більше електричної енергії, ніж усіма тепловими електростанціями і теплоелектроцентралями України разом узятими. Так, з початку травня частка електричної енергії, виробленої атомною генерацією, становить 58,7%, ГЕС та ГАЕС – 10,2%, ВДЕ – 9,1%, ТЕС та ТЕЦ – 20,5%, що відповідає лише п’ятій частині всієї виробленої електроенергії.