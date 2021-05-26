Глава кіберполіції - за легалізацію криптовалюти в Україні

Очільник Департаменту кіберполіції Національної поліції Олександр Гринчак вважає, що в Україні необхідно легалізувати криптовалюту.

Про це він сказав в інтерв’ю “РБК-Україна”, передає Укрінформ.

“Ми за те, щоб легалізувати і перевести криптовалюту в правове поле. По-перше, ми наповнюємо бюджет, а, по-друге, більш ефективно відстежуємо незаконні операції з криптовалютою. На жаль, весь тіньовий ринок нею користується”, - сказав очільник кіберполіції.

Він зазначив, що якщо говорити про "майнерів", то ця ситуація взагалі ніяк не регулюється на території України, ніяким нормативним документом.

“Якщо говорити про злочини в сфері компетенції Національної поліції, то, починаючи від вбивств, вимагань, викрадень і закінчуючи наркотиками, всі ці злодіяння можна пов'язати з криптовалютою. Хіба що крім незаконного використання торгових знаків і порушення авторських прав”, - уточнив Гринчак.

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Відповідаючи на запитання, він зазначив, що через неї проходять усі операції.

"У нас є фахівці, які займаються блокчейном, аналітикою і комунікацією з криптобіржами. Нам вдається встановлювати цих злочинців. Але ми вже неодноразово піднімали питання у Верховній Раді і профільних комітетах, що криптовалюту потрібно легалізувати. Вони теж за цей крок і підтримують нас", - додав Гринчак.

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Як повідомлялося, 25 травня правоохоронці викрили у Кривому Розі ферму для майнінгу криптовалюти.